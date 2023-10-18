В Тюменской области средняя сумма одобренных микрозаймов снизилась на 5%

В период с января по сентябрь 2023 года средняя сумма одобренных микрозаймов для повторных клиентов в Тюменской области составила 10,6 тыс. руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), этот показатель снизился на 5,1%, относительно аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Для новых клиентов средняя одобряемая сумма составляет 8,2 тыс. руб. (+1,9%). Отмечается, что разница между средней одобренной суммой для новых и повторных клиентов снизилась до 30,2%. В прошлом году она составляла 40%.

Напомним, в январе-августе 2023 года уровень одобрения по микрозаймам сроком до 30 дней и на сумму до 30 тыс. руб. новым клиентам в Тюменской области снизился на 5,3%.

Полина Хабарова

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