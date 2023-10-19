VIRA организовала грандиозное мероприятие в честь подведения итогов III квартала

Девелопер становится ближе для своих сотрудников и партнеров: делится успехами и новыми целями, объединяет и мотивирует для покорения новых вершин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный комплекс им. В.В. Маяковского

Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA Концертный комплекс им. В.В. Маяковского

Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA

13 октября 2023 года состоялось закрытое торжественное мероприятие VIRA Change в Концертном комплексе им. В.В. Маяковского. На мероприятии были подведены итоги III квартала 2023 года. На событие были приглашены сотрудники компании и ключевые партнеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь и СЕО VIRA, Александр Савельев

Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA Сооснователь и СЕО VIRA, Александр Савельев

Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA

На мероприятии выступили топ-менеджеры VIRA в формате презентаций. Спикеры поделились результатами уходящего периода, рассказали об успехах и изменениях во всех сферах деятельности компании, намеченных планах на будущее и новых проектах, которые будут анонсированы в ближайшее время.

Моменты с официальной части события транслировались в Telegram-канале девелопера, поэтому стать частью церемонии смог каждый. Гостей мероприятия удивили необычные фотозоны: участники могли почувствовать себя героями черно-белых фильмов в жанре нуар, а также сфотографироваться на фоне брендированной гоночной машины. Во второй части мероприятия была развлекательная программа: презентация нового мерча компании, коктейли с названиями проектов девелопера, танцы под живое выступление группы Dallas Music Band и праздничный полуметровый торт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники и партнеры VIRA

Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA Сотрудники и партнеры VIRA

Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA

VIRA становится ближе для своих сотрудников и подкрепляет ценности HR-бренда: честность, командную игру, заботу о своих. Для девелопера важно открыто говорить о том, что происходит в компании, работать на общий результат и создавать лучшие условия для своих сотрудников. Именно поэтому вводятся новые традиции и чек-ап мероприятия в компании, где каждый член команды может участвовать в подведении итогов совместной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA

«Для нас это важное событие! Мы решили подняться еще выше и впервые сделать формат внутреннего ежеквартального отчета масштабным и наполненным благодарностью. Это грандиозное мероприятие для всей команды VIRA и ее ключевых партнеров, где менеджмент в приятной праздничной обстановке рассказывает команде, каких побед она добилась за этот период.

А всем нашим подписчикам, кому VIRA не безразлична, мы дали возможность подглядеть за происходящим в нашем Telegram-канале VIRA FRIENDS, куда мы в режиме реального времени выкладывали самое интересное»,— комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA Фото: Предоставлено пресс-службой VIRA

Главные новости и события компании всегда транслируются в Telegram-канале VIRA FRIENDS. У вас есть возможность стать частью большого дружного комьюнити, подписывайтесь!

VIRA — ведущий девелопер Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Офис продаж: ул.Фрунзе 63

тел: +7 (3832) 302352

vira-stroy@bk.ru

vira-stroy.ru

www.vira-stroy.ru