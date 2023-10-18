СИБУР построит на выставке «Россия» образовательное пространство «Дом полимеров»

Компания СИБУР на международной выставке-форуме «Россия» представит свой стенд в виде образовательно-выставочного пространства «Дом полимеров». Его построят на территории ВДНХ (павильон №12), сообщили в пресс-службе СИБУРа.

По задумке, «Дом полимеров» должен познакомить широкую аудиторию с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами, а также популяризировать научные, инженерные и технические специальности. Для этого посетителям стенда будут рассказывать об образовательных программах компании.

«Нефтехимия формирует мощный мультипликативный эффект для развития как экономики страны в целом, так и нашего региона в частности. Тем заметнее вклад СИБУРа в развитие профессиональных кадров на территории Тюменской области — программы профориентации, подготовки кадров и стажировки сфокусированы не только на специалистах нефтегазовой отрасли, но и на смежных профессиях»,— отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В «Доме полимеров» будут проводиться мероприятия по продвижению химического научного знания, экскурсии для школьников, мастер-классы, пройдут карьерные дни вузов для старшеклассников и абитуриентов. «Современная нефтехимия — это не отрасль одной профессии. Наши сотрудники не только эксплуатируют производства, но и участвуют в запуске масштабных проектов, разработке цифровых решений, новых свойств материалов под потребности конечных отраслей. Мы помогаем подготовить многопрофильных специалистов с самым широким набором навыков и компетенций»,— отметил член правления–исполнительный директор СИБУРа Александр Петров.

Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Экспозиции представят все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. Например, стенд Свердловской области представят в виде интерактивного Демидовского завода.

После окончания выставки-форума экспозицию «Дома полимеров» планируется расширить. Здесь появится площадка, ориентированная на популяризацию научного знания среди школьников и студентов. Для повышения экспертизы специалистов нефтегазохимической отрасли, в том числе молодых сотрудников, будут проводиться обучающие тренинги и сессии.

Анастасия Реутова

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