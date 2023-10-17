Стенд Свердловской области на выставке «Россия» представят в виде интерактивного Демидовского завода

На международной выставке-форуме «Россия» представят стенд Свердловской области, стилизованный под старинный завод Демидовых с интерактивными экранами внутри, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Весь стенд представляет собой огромный завод времен Никиты Демидова в том виде, в котором он до нас дошел. То есть, он слегка ржавый, потрепанный, но при этом он весь насыщен мультимедийными технологиями»,— сообщил руководитель компании Lit3D Дмитрий Поляков. Экспозиция содержит кинематический стол, стенд дополненной реальности, контент-экран, кенект зону с изображениями популярных локаций Свердловской области.

Стенд, занимающий 105 кв. метров площади, продемонстрирует ведущие промышленные предприятия региона, перспективные проекты в области здравоохранения, солнечную электростанцию в поселке Арти, электропоезда «Ласточка», небоскребы «Исеть» и «Высоцкий», Дворец водных видов спорта и другие объекты. Стенд также содержит интерактивные элементы: на локации «Жерло доменной печи» можно будет ощутить жар и почувствовать запах расплавленного металла.

Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Экспозиции на выставке-форуме представят все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. Для этого задействуют около 70 инфраструктурных объектов ВДНХ общей площадью более 250 тыс. кв. м.

Ева Коршунова

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