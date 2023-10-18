«Газпром» разместил локальные облигации на сумму €178 млн

«Газпром капитал» разместил локальные облигации на €177,98 млн в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» (MOEX: GAZP) с погашением в ноябре 2024 года. Об этом сказано в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Доля замещенных еврооблигаций с учетом доразмещения составила 59,6%. Доля фактического размещения облигаций от общего количества ценных бумаг допвыпуска составила 37%, от общего количества бумаг всего выпуска — 23,7%.

Ставка купона по этому выпуску — 2,25%. Ближайшая выплата купона назначена на 22 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на €750 млн, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 36% выпуска.

Петр Бузлаев