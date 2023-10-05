С начала сезона по рекам и каналам Петербурга прокатились 750 тысяч человек

С мая 2023 года около 750 тыс. человек воспользовались услугами экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга, такие данные привели в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Лидерами по спросу стали ночные водные прогулки, которые включают просмотр разводки мостов. В тройку попали маршруты с обзором рек и каналов, с выходом в Большую Неву, а также программа «Тайны северных островов».

«Результаты этого года создают предпосылки к формированию новых водных маршрутов в Петербурге. Перспективными направлениями для нас будут являться линии, соединяющие реки и каналы в центре с Невой, а также новые туристские локации»,— сообщил генеральный директор крупнейшего петербургского оператора водных экскурсий комментирует Андрей Кузнецов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по данным пресс-службы АО «СЗППК», с мая по сентябрь в Петербурге мультимодальными маршрутами воспользовались 4 910 пассажиров. Напомним, что сезон навигации для маломерных судов завершится 15 ноября.

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