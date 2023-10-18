Трамваи в Солнечный запустят в начале 2024 года

Движение трамваев в микрорайон Солнечный запустят в начале 2024 года. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. В данный момент идет финальный этап строительства трамвайной линии. Техническая обкатка начнется уже ближайшую неделю и продлится до конца ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солнечный

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Солнечный

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В процессе обкатки новые пути должны будут выдержать суммарную нагрузку в 20 тыс. тонн. В декабре 2023 года мы начнем ввод в эксплуатацию. Рассчитываем, что уже в январе-феврале здесь будет регулярное транспортное сообщение»,— цитирует господина Галямова пресс-служба мэрии.

Сейчас объект готов на 80%. Уже проложены трамвайные пути протяженностью 1,5 км, установлено 58 опор контактной сети, обустроено трамвайное кольцо на ул. Окружной.

Напомним, в сентябре первый пассажирский трамвай запустили по новой линии в Академическом районе Екатеринбурга. Строительство трамвайной линии велось два года. К 2024 году здесь планируют проложить около 8 км путей, но пока проложили 4,5 км. Для пассажиров трамвай начнет работать в ноябре — после того как пройдет техническая обкатка.

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