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Си Цзиньпин: КНР поддерживает народ России в следовании пути защиты суверенитета

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает российский народ в его следовании по пути защиты суверенитета и безопасности.

«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития»,— сказал господин Си в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным (цитата по Центральному телевидению Китая).

Председатель КНР также выразил надежду на то, что проект газопровода Китай-Монголия-Россия достигнет существенного прогресса как можно скорее. Он также заявил, что надеется на сотрудничество КНР и РФ в рамках проекта «Великий чайный путь».

Вчера, 17 октября, Владимир Путин прибыл в Китай на международный форум «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран прошла на полях форума. Президент РФ рассказал, что его переговоры с председателем КНР продлились три часа, стороны среди прочего затронули темы Украины и Ближнего Востока.

О первом дне визита Владимира Путина в Китай — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

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