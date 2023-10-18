Менеджер по работе с клиентами
От 57 000 до вычета налогов
Москва, Пресненская набережная, 10
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- консультативная поддержка клиентов по услугам, ценам, процедурам и акциям компании.
- прием и оформление заказов на редакционную и корпоративную подписку.
- прием и обработка сообщений по электронной почте, претензий по недоставке изданий подписчикам.
- исходящие звонки с целью информирования клиентов о начале подписной кампании, продлении подписки, акциях.
- работа с базой данных, документооборот, предоставление отчетности.
Требования:
- коммуникабельность, пунктуальность, ответственность.
- знание 1С УТ приветствуется.
- рассмотрим также трудоустройство выпускников ВУЗов, заинтересованных в профессиональном развитии, владеющих грамотной устной и письменной речью; предоставление письменного резюме обязательно.
Условия:
- полный рабочий день с 09:00 до 18:00.
- присутствие в офисе обязательно.
- отпуск согласно ТК РФ, ДМС после испытательного срока.
Ключевые навыки:
- уверенный пользователь ПК.
- грамотная устная и письменная речь.
Почта для отправки резюме: bashmakova_s@kommersant.ru