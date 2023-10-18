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Коммерсантъ FM
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Менеджер по работе с клиентами

От 57 000 до вычета налогов

Москва, Пресненская набережная, 10

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • консультативная поддержка клиентов по услугам, ценам, процедурам и акциям компании.
  • прием и оформление заказов на редакционную и корпоративную подписку.
  • прием и обработка сообщений по электронной почте, претензий по недоставке изданий подписчикам.
  • исходящие звонки с целью информирования клиентов о начале подписной кампании, продлении подписки, акциях.
  • работа с базой данных, документооборот, предоставление отчетности.

Требования:

  • коммуникабельность, пунктуальность, ответственность.
  • знание 1С УТ приветствуется.
  • рассмотрим также трудоустройство выпускников ВУЗов, заинтересованных в профессиональном развитии, владеющих грамотной устной и письменной речью; предоставление письменного резюме обязательно.

Условия:

  • полный рабочий день с 09:00 до 18:00.
  • присутствие в офисе обязательно.
  • отпуск согласно ТК РФ, ДМС после испытательного срока.

Ключевые навыки:

  • уверенный пользователь ПК.
  • грамотная устная и письменная речь.

Почта для отправки резюме: bashmakova_s@kommersant.ru

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