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Губернатор призвал ярославцев предлагать дома для нанесения граффити

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей региона предлагать соцобъекты, на которых можно нанести граффити в следующем году. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в области в 2024 году 200 граффити появятся на зданиях во всех городах и районах. Сейчас предложения для формирования списка зданий собирают от глав муниципальных образований. Окончательный список подготовят в январе.

Губернатор предложил жителям поучаствовать в проекте и предложить свои варианты зданий. Он отметил, что граффити смогут нанести на работающих детских садах, школах, больницах, домах культуры. При этом здание не должно быть объектом культурного наследия.

«Фасад должен быть: размером от 50 до 100 кв.м., хорошо просматриваемым, с возможностью подъезда автовышки и установки оборудования. Поверхность кирпичная, без повреждений. Прикладывайте фотографии фасадов с указанием названия учреждения и его адреса. Ждем предложений!»,— написал глава региона.

Алла Чижова

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