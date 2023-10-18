Губернатор призвал ярославцев предлагать дома для нанесения граффити

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей региона предлагать соцобъекты, на которых можно нанести граффити в следующем году. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в области в 2024 году 200 граффити появятся на зданиях во всех городах и районах. Сейчас предложения для формирования списка зданий собирают от глав муниципальных образований. Окончательный список подготовят в январе.

Губернатор предложил жителям поучаствовать в проекте и предложить свои варианты зданий. Он отметил, что граффити смогут нанести на работающих детских садах, школах, больницах, домах культуры. При этом здание не должно быть объектом культурного наследия.

«Фасад должен быть: размером от 50 до 100 кв.м., хорошо просматриваемым, с возможностью подъезда автовышки и установки оборудования. Поверхность кирпичная, без повреждений. Прикладывайте фотографии фасадов с указанием названия учреждения и его адреса. Ждем предложений!»,— написал глава региона.

Алла Чижова