Шойгу не исключил появления баз НАТО и ударных вооружений в Швеции и Финляндии

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что в ближайшей перспективе в Швеции и Финляндии могут появиться базы НАТО и ударное вооружение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности… В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений»,— сказал министр на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии (цитата по ТАСС).

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в альянс. Вступлению Швеции помешала Турция, потребовав выполнить обязательства по борьбе с терроризмом. Турция согласилась одобрить заявку Швеции, но летом турецкий парламент ушел на каникулы.

16 октября на юге Европы стартовали учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). В десятидневных маневрах планируется задействовать около 60 военных самолетов, включая те, что способны нести ядерное оружие. Анонсируя учения, в НАТО подчеркнули, что они являются ежегодными, не связаны с какими-либо текущими событиями и не предполагают задействование настоящих ядерных боезарядов. Эксперты не исключают участия в учениях Финляндии и даже Швеции.

Подробнее — в материале «НАТО тренирует в себе сдерживание».