Смольный ждет разрешения на ввод первой очереди КПО «Волхонка» до конца года

Власти Санкт-Петербурга планируется планируют получить разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса по переработке отходов (КПО) «Волхонка» на Волхонском шоссе до конца 2023 года. Об этом в ходе совещания, посвященного вопросам создания в регионах объектов по обращению с ТКО под председательством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко, заявил губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на первом этапе предусмотрен ввод в эксплуатацию оборудования по обработке отходов мощностью 200 тысяч тонн в год, на втором этапе — 400 тысяч тонн.

«Невский экологический оператор совместно с генеральным подрядчиком при поддержке Правительства Санкт Петербурга принимают необходимые меры для ввода в эксплуатацию обоих этапов КПО "Волхонка" до конца текущего года»,— подчеркнул господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября НЭО получил положительное заключение от орнитологов на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц на мусороперерабатывающем заводе «Волхонка».

Напомним, что в Санкт Петербургской агломерации планируется создать пять таких комплексов, два из которых намерены разместить на территории города. Это КПО «Волхонка» в Красносельском районе, на бывшей площадке завода по механизированной переработке бытовых отходов, и КПО «Новоселки» в поселке Левашово, рядом с закрытым и рекультивируемым полигоном.

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