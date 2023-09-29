«Волхонка» получила положительное заключение от орнитологов

«Невский экологический оператор» (НЭО) получил положительное заключение от орнитологов на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц на мусороперерабатывающем заводе «Волхонка» на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге.

Необходимость его получения обусловлено расположением предприятия в приаэродромной зоне аэропорта Пулково. По данным «ДП», исследование проводило ФГБУ "ВНИИ Экология".

Первый этап реконструкции бывшего завода МПБО-2 НЭО завершил в декабре 2022 года. Проект был разработан новосибирским ООО «Компания «Проектэнергоинжиниринг» (КПЭИ, входит в орбиту «Интер РАО»).

В рамках первого этапа строительства КПО «Волхонка» на площадке, ранее принадлежавшей ГУП «МПБО-2» (бывший опытный завод МПБО на Волхонском шоссе), регоператор реконструировал существующие сооружения и инфраструктуру завода, а также смонтировал в здании бывшего дробильного цеха автоматическую сортировочную линию производительностью 200 тыс. тонн в год.

На начальном этапе из обработанных отходов планируется выделять около 15% пригодных для дальнейшей утилизации: технология позволяет отсортировать железо, алюминий, полиэтилен, полипропилен, ПЭТ, стекло, тетрапак, макулатуру (бумагу и картон).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый мусороперерабатывающий завод НЭО заработал на треть проектной мощности.

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