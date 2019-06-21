Воронежский журналист Артем Сокольников переходит в правительство региона

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, руководителем управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области станет главный редактор медиагруппы DeFacto Артем Сокольников. Об этом господин Сокольников сам сообщил в публикации на портале DeFacto.

По данным “Ъ-Черноземье”, в новом статусе Артем Сокольников будет представлен коллегам уже 24 июня. Новым главным редактором медиагруппы станет Наталья Андросова, которая работает в в DeFacto с 2012 года, с 2015-го была заместителем главного редактора. Напомним, глава региона Александр Гусев фактически работал без пресс-секретаря около полугода.

В январе пост руководителя управления по СМИ по собственному желанию покинула Яна Рябинская, перешедшая в ГК «Эконива». Артему Сокольникову 31 год. Он окончил журфак Воронежского госуниверситета в 2009 году. В DeFacto на разных должностях работал с 2007-го. Также некоторое время был выпускающим редактором газеты «Inside. Воронеж».

О том, что думает об открытости власти Александр Гусев и главы других регионов Черноземья,— в материале “Ъ-Черноземье” «Губернаторы проявили "эмпатию"».

Андрей Цветков