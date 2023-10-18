Три проекта в Кузбассе получат статус резидентов территорий опережающего развития

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса поддержал три заявки на получение статуса резидентов территорий опережающего развития «Прокопьевск» и «Новокузнецк», сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

ООО «Кузбасская ремонтная компания» (90% у ООО «Краски Балтики», 10% у ООО «Реновация», оба - Санкт-Петербург) станет резидентом в Прокопьевске с проектом создания центр реновации подшипников буксового узла грузовых вагонов. Инвестиции в проект – 200 млн рублей, сроки реализации в 2024-2026 годы. На новом предприятии будет создано 71 рабочее место.

Еще одним резидентом в Прокопьевске станет ООО «РМО» (учредитель — директор предприятия Александр Дейненг) с проектом организации ремонта самосвалов грузоподъемностью 30-40 тонн (5 млн руб. инвестиций с созданием 22 рабочих мест). Реализация проекта запланирована на конец нынешнего и начало будущего года.

ООО «Городской курорт Новокузнецк» (учредитель - московское ООО «Управляющая компания «Термолэнд») планирует обустроить в торгово-развлекательном центре «Планета» в Новокузнецке акватермальный комплекс с бассейнами круглогодичной эксплуатации в закрытой зоне площадью 4,5 тыс. кв. м в открытой 3 тыс. кв. м. Запустить комплекс планируется во втором квартале 2024 года, в проект будет вложено 450 млн руб. и создано 46 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Основа» планирует построить в Новокузнецке термальный комплекс площадью 8,5 тыс. кв м. Инвестиции в проект составят 600 млн руб.,

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Игорь Лавренков, Кемерово