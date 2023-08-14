ГК «Основа» построит термальный комплекс в Новокузнецке за 600 млн рублей

Группа компаний «Основа» планирует построить в Новокузнецке термальный комплекс площадью 8,5 тыс. кв м. Инвестиции в проект составят 600 млн руб., сообщает компания. Комплекс «Термолэнд» будет размещен в ТРЦ «Планета», которым управляет компания Malltech. Реализовать проект группа планирует к лету 2024 года.

Также ГК и Malltech ведут переговоры об открытии термальных комплексов в Красноярске и Новосибирске.

В прошлом году о планах построить термальный комплекс на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе сообщила ГК Baden Family. Реализовать проект инвестор рассчитывает до середины 2026 года. Объем финансирования, по оценкам экспертов, составит 3 млрд руб.

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Оксана Павлова