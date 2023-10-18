Дачу Петрова в Ижевске признали объектом культурного наследия

Дачу ижевского фабриканта-оружейника И.Ф. Петрова признали объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ руководителя агентства по госохране культурного наследия Удмуртии Ирины Савиной опубликован на сайте ведомства. Его включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Объект располагается в Ижевске в поселке Воложка на территории лагеря Салют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба агентства по охране культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по охране культурного наследия Удмуртии

Напомним, о необходимости срочных противоаварийных работах на Даче Петрова представители агентства говорили в августе 2023 года. Тогда несколько деревянных опор упали из-за трухлявости, в результате чего полуротонда накренилась. Объект на кадастровом учете не состоит, в результате этого право собственности ни за кем не зарегистрировано.