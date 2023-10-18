Глава СКР Бастрыкин проконтролирует проверку по факту потопа в воронежском общежитии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя воронежского ведомства Ивану Ковалеву доложить о ходе проверки жалоб жителей Воронежа на работу управляющей компании (УК), обслуживающей многоквартирный дом на улице Шишкова. Об этом сообщили в ведомстве.

Воронежское управление СКР проводит проверку по факту публикаций в соцсетях о коммунальной аварии в общежитии на улице Шишкова,4. Согласно постам, после подачи отопления в дом в нем затопило несколько этажей. По мнению жильцов, это произошло из-за отсутствия своевременного капитального ремонта дома. В видеозаписи, опубликованной в соцсетях, одна из жительниц дома сообщает, что при включении отопления «ни у кого не проверялись трубы», а в самой УК якобы «даже не знают, где находится аварийная служба».

По данным «ГИС ЖКХ», общежитие с 2015 года обслуживает ООО УК «Центр Плюс». Всего компания работает с 20 многоквартирными домами Воронежа. Она, по сведениям Kartoteka.ru, была зарегистрирована в облцентре в 2004 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Маргарита Неровная. Выручка общества в 2022 году составила 25,3 млн руб. при чистой прибыли в 154 тыс. руб.

Ранее глава СКР обратил внимание на жалобу жителей Липецка на «космические» счета от бездействующей УК.

Егор Якимов

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