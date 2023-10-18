«Интерфакс»: Альфа-банк оценивает заблокированные в США активы в $582 млн

Из-за санкций против Альфа-банка в кредитных организациях США оказались заблокированы $582 млн. Такую цифру Альфа-банк представил в материалах судебного процесса с клиентом кредитной организации, сообщает «Интерфакс».

Агентство уточняет, что речь идет об иске индивидуальной предпринимательницы Светланы Картуновой, которая в ноябре 2022 года через суд потребовала Альфа-банк вернуть 2,8 млн руб. долга и проценты за неправомерное удержание средств.

Из материалов дела следует, что Альфа-банк не исполнил в полном объеме поручения клиента по покупке валюты на 2,8 млн руб. — средства так и не поступили на счет контрагента. Деньги переводились через американский банк-корреспондент JP Morgan Chase.

В свою защиту Альфа-банк ссылается на форс-мажорные обстоятельства, возникшие из-за введения санкций против России и против самой кредитной организации 6 апреля 2022 года. Суд первой инстанции и апелляционный суд встали на сторону ИП, но Арбитражный суд Московского округа отменил решения и передал дело на следующее рассмотрение. Заседание в Арбитражном суде Москвы состоится 14 ноября.

6 апреля 2022 года Альфа-банк попал под блокирующие санкции США. 25 февраля 2023 года кредитную организацию добавил в санкционный список Евросоюз. Ранее Альфа-банк не уточнял объем заблокированных из-за санкций активов.

Эрдни Кагалтынов