Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды по 10,25 руб. за акцию

Совет директоров «ВУШ Холдинг» (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 10,25 руб. за акцию. Об этом сказано в сообщении пресс-службы на сайте компании.

«Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям $WUSH в размере 10 рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию»,— говорится в материале.

В качестве дивидендной отсечки совет директоров рекомендовал установить 4 декабря 2023 года. Срок выплат составит до 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В августе финансовый директор Whoosh Александр Синявский сообщил, что минимальный целевой уровень дивидендов составит около 1,14 млрд руб.

Компания Whoosh занимается предоставлением услуг по краткосрочной аренде электросамокатов. Впервые их устройства появились в Москве в 2019 году. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль компании превысила 1,3 млрд руб.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...