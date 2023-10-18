Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды по 10,25 руб. за акцию

Совет директоров «ВУШ Холдинг» (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 10,25 руб. за акцию. Об этом сказано в сообщении пресс-службы на сайте компании.

«Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям $WUSH в размере 10 рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию»,— говорится в материале.

В качестве дивидендной отсечки совет директоров рекомендовал установить 4 декабря 2023 года. Срок выплат составит до 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В августе финансовый директор Whoosh Александр Синявский сообщил, что минимальный целевой уровень дивидендов составит около 1,14 млрд руб.

Компания Whoosh занимается предоставлением услуг по краткосрочной аренде электросамокатов. Впервые их устройства появились в Москве в 2019 году. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль компании превысила 1,3 млрд руб.

Петр Бузлаев