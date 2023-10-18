«Удмуртэнерго» восстановило электроснабжение в 409 населенных пунктах после непогоды

Сотрудники «Удмуртэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в 409 населенных пунктах Удмуртии, пострадавших от порывистого ветра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К утру 18 октября специалисты устранили повреждения на 114 высоковольтных линиях электропередачи. В ходе работ убрали 24 упавших на провода дерева, заменили 21 сломанную опору и 36 изоляторов. Ликвидацией последствий непогоды занимались 78 бригад: 265 энергетиков, 80 единиц спецтехники.