14 населенных пунктов Удмуртии остаются частично без света из-за непогоды

Порывистый ветер в Удмуртии 17 октября оставил без электричества дома в 409 населенных пунктах. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава региона Александр Бречалов. По его словам, самые серьезные повреждения зафиксированы на севере республики — в Юкаменском, Глазовском, Балезинском, Шарканском районах. Ликвидацией последствий занимаются 78 бригад Удмуртэнерго — 265 человек и 80 единиц техники. Пока без света остаются частично 14 населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Семенов, Telegram Фото: Ярослав Семенов, Telegram

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, всего повреждения произошли в 16 районах республики. Сейчас они остались в Дебесском и Шарканском, их устраняют аварийные службы. Об этом премьер рассказал в телеграм-канале. Он также добавил, что ветром повредило кровлю в ижевской школе №69 — загнуло четыре листа профнастила, они вновь установлены, школа принимает решение об их замене.

В пресс-службе администрации Ижевска сообщили, что городские службы в настоящее время устраняют последствия непогоды. Всего в диспетчерскую службу города поступило 26 обращений по поваленным деревьям. Специалисты коммунальных служб восстанавливают крыши остановочных павильонов, очищают от мусора и листвы водосточные трубы.

Напомним, по данным ГУ МЧС по Удмуртии, накануне в республике были зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. В результате падения профлиста рваную рану ноги в Шарканском районе получила 12-летняя девочка. Два автомобиля получили повреждения из-за упавших деревьев. 18 октября сохраняется вероятность порывов ветра до 21 м/с.