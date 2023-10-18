Новое здание школы №61 в Ижевске намерены сдать в 2024 году

Новое здание школы №61 в Ленинском районе Ижевска планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Она рассчитана на 825 мест и строится по типовому проекту, по которому ранее были возведены школа № 20 по ул. Леваневского, школа №46 в пер. Прасовский и второй корпус школы № 74 по ул. Ильфата Закирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ход работ проинспектировала заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова. В настоящее время подрядчик проводит кладку стен 2 и 3 этажей, завершает установку наружных сетей канализации и водопровода, монтаж электропроводки, предчистовую отделку и устройство полов на 1 и 2 этажах здания.

«Проблема с поставкой материалов, с которой мы столкнулись летом, сейчас полностью решена. Сейчас подрядчику необходимо ускориться, чтобы завести здание под кровлю, завершить тепловой контур. Тогда специалисты приступят к внутренней отделке»,— пояснил руководитель МКУ «Служба городского строительства» Алексей Зиновьев.

По словам Натальи Гвоздковой, в школе будут кабинеты для начального звена, предметные кабинеты для старшеклассников, два спортивных зала, столовая, информационно-библиотечный центр, медицинский блок. Рядом расположатся футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для спортивных игр.

Напомним, прежнее здание школы не подлежало ремонту и было демонтировано в 2022 году.