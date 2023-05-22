Сложности с поставками бетона возникли у подрядчика при строительстве школы №61 в Ижевске

При строительстве школы №61 в столице Удмуртии подрядчик столкнулся с недопониманием с местными жителями, которым мешает шум стройки по утрам. Власти города отработают данный вопрос с жителями через застройщика и управляющие компании, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Еще одна проблема — сложности при поставке бетона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это не какая-то уникальная ситуация. Сейчас по всей республике, да и по всей стране активно ведется строительство. Но мы в этом случае должны связаться с производителями, посмотреть их график поставок и где-то, если у нас есть объекты с хорошим запасом по срокам, перенаправить потоки материалов сюда. Для этого нужно чтобы на уровне министерства строительства Удмуртии эту работу провели»,— отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Напомним, прежнее здание школы не подлежало ремонту и было демонтировано. Сейчас на объекте проведена разработка котлована, устройство фундамента, а также на 70% выполнено устройство плит перекрытий между подвалом и первым этажом. Строители приступили к возведению стен первого этажа.

Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, открыть школу планируется к 1 сентября 2024 года. «Завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь этого года, и затем будет время, чтобы провести процедуру приемки объекта и получения образовательной лицензии»,— отметил глава города.

Основная инфраструктура здания будет состоять из двух спортивных залов, столовой, информационно-библиотечного центра, учебных и предметных кабинетов, медицинского блока. Рядом со школой также появится спортивное ядро, которое будет включать футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки.