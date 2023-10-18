Штрафы за неоплаченную швартовку на городских причалах Петербурга поддержали в первом чтении

Депутаты петербургского Заксобрания в первом чтении поддержали законопроект, по которому за неоплаченную швартовку на причалах и стоянку судов в неположенных местах устанавливаются штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Правила коснутся 19 городских причалов. За неуплату стоянки предлагается ввести штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан и 100 тыс. рублей для юридических лиц. За остановку в неположенном месте — 5 тыс. для граждан и 50 тыс. рублей для юрлиц.

Во время заседания ЗакСа депутаты отметили, что важно закрепить право бесплатной стоянки для, например, плавсредств, принадлежащих правоохранительным органам и МЧС.

Законопроект поддержали 45 депутатов из 48. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Напомним, ранее юристы и участники рынка назвали законопроект логичным. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Речным перевозчикам готовят штрафы».

Анастасия Захарова

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