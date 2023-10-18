Свердловский облсуд запретил организацию частного крематория в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга о запрете организации частного крематория в микрорайоне Химмаш. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Апелляцию на решение суда первой инстанции подавало ООО «Апельсин-С», которое хотело создать частный крематорий на месте похоронного бюро «Габбро» на улице Димитрова, 72. Компания не согласилась с решением райсуда и обжаловала его в вышестоящей инстанции, где апелляционную жалобу не удовлетворили.

В октябре 2022 года жители ближайших к зданию домов обратились в Чкаловский райсуд. Опасаясь за свое здоровье, они потребовали запретить эксплуатацию объекта и обязать компанию снести его.

В июне райсуд частично удовлетворил иск граждан. Компании запретили организовывать крематорий. Также организацию обязали привести объект в первоначальный вид либо снести до 29 декабря 2024 года. По данным суда, организация похоронного дела по законодательству возложена на органы местного самоуправления, однако такое решение не принималось.

«Суд установил, что здание крематория возведено в обход процедур, предусмотренных законодательством, и является самовольной постройкой. ООО "Апельсин-С" построило здание гаража для уборочной техники, а затем изменило назначение строения без разрешения»,— сказано в сообщении.

Компания «Апельсин-С» начала постройку крематория рядом с местным кладбищем в 2021 году. Здание крематория было зарегистрировано в марте 2022 года, в конце года на объект подвели газ. Представители организации «Апельсин-С» уверяли, что тела будут сжигаться без выбросов и не окажут влияния на окружающую среду и здоровье граждан.

Полина Хабарова, Екатеринбург