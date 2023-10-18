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Коммерсантъ FM
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Суд перепутал Галкина с журналистом Гликиным в протоколе по иноагентской статье

В Головинский районный суд Москвы 17 октября поступило административное дело по статье о непредоставлении отчета о деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), в котором в качестве привлекаемого лица был указан шоумен Максим Галкин (признан иностранным агентом), следует из данных веб-архива. Сегодня, 18 октября, привлекаемым лицом в карточке дела указан журналист Максим Гликин (признан иностранным агентом). Внимание на это обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

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Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2021 году

Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Максим Гликин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году

Максим Гликин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Абанин

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Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Максим Гликин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Абанин

Административный протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП составляется, если иноагент не предоставил отчет в Министерство юстиции РФ, в котором, в частности, должна содержаться информация о его деятельности, финансировании и целях. Господину Гликину грозит штраф до 50 тыс. руб.

Максим Гликин — журналист «Открытых медиа» (ликвидированы в августе 2021 года, перезапущены в 2022 году). Он был объявлен иностранным агентом в июле 2021 года. В сентябре 2021 года статус иностранного агента также получило основанное журналистом ООО «Альтаир 2021».

Эрдни Кагалтынов

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