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Коммерсантъ FM
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На Галкина составлен протокол о нарушении закона об иноагентах

На шоумена Максима Галкина (признан иностранным агентом) составили первый протокол о нарушении законодательства об иноагентах. Как сообщили «РИА Новости» в Головинском суде Москвы, Максим Галкин не представил в Минюст отчет о деятельности иноагента.

Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году

Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По предъявленной статье (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) Максиму Галкину грозит штраф до 50 тыс. руб.

Шоумена признали иностранным агентом в сентябре 2022 года. После начала военной операции Максим Галкин давал концерты в Израиле и перечислял средства, полученные от выступлений, украинским беженцам. Максим Галкин оспорил решение Минюста, однако суд отказал ему.

Анастасия Ларина

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