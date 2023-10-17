На Галкина составлен протокол о нарушении закона об иноагентах
На шоумена Максима Галкина (признан иностранным агентом) составили первый протокол о нарушении законодательства об иноагентах. Как сообщили «РИА Новости» в Головинском суде Москвы, Максим Галкин не представил в Минюст отчет о деятельности иноагента.
Максим Галкин (внесен в реестр иностранных агентов) в 2016 году
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По предъявленной статье (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) Максиму Галкину грозит штраф до 50 тыс. руб.
Шоумена признали иностранным агентом в сентябре 2022 года. После начала военной операции Максим Галкин давал концерты в Израиле и перечислял средства, полученные от выступлений, украинским беженцам. Максим Галкин оспорил решение Минюста, однако суд отказал ему.