Генплан Оренбурга вынесли на публичные слушания

Публичные слушания по проекту Генплана города стартовали в Оренбурге в среду, 18 октября. Соответствующее постановление подписал градоначальник Сергей Салмин, сообщает администрация.

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«Прием предложений и замечаний по проекту будет осуществляться с 25 октября по 2 ноября и 7 ноября»,— говорится в сообщении.

Слушания проходят до 15 ноября включительно. Проект Генплана Оренбурга разместят 25 октября на официальном интернет-портале города и в ПОС ЕПГУ. Экспозиция будет работать с 25 октября до 1 ноября на ул. Цвиллинга, 14, и на ул. Карагандинской, 37а. Также проект будет представлен в сельских населенных пунктах в составе Оренбурга.

Ранее в региональной столице соседней с Оренбуржьем Самарской области В стартовал опрос на тему развития исторического центра города. В последний раз чиновники спрашивали мнение горожан по этому вопросу в 1991 году.

Георгий Портнов