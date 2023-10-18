В Екатеринбурге установили арт-объект в виде лопнувшей гранитной глыбы

В Екатеринбурге на ул. Радищева установили абстрактную скульптуру, похожую на лопнувшую гранитную глыбу. Арт-объект появился рядом с комплексом апартаментов «Свобода Residence» в рамках фестиваля «ЧО». Создал скульптуру художник из Краснодара Валерий Казас

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«Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри. Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами. Скульптура предполагает полную свободу восприятия и отношения зрителя к объекту, не задавая никаких смысловых рамок»,— уточнил художник.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге на берегу Визовского пруда установили арт-объект в виде головы ребенка «Индустриальный младенец». Авторами стали художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. На скульптуру пошел вторичный литейный алюминиевый сплав, чтобы подчеркнуть идею зарождения нового и возможной трансформации.

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