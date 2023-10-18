В ЗакСе Петербурга обсудили права парламентских меньшинств

Депутаты петербургского парламента на заседании 18 октября не приняли инициативу фракции «Яблоко» о внесении изменений в регламент Законодательного собрания (полное название — «О внесении изменений в регламент заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга»). Согласно предложению «яблочников», вносимые законопроекты не должны исключаться из повестки дня без согласия фракции, которая вносит документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Как сообщает из Мариинского дворца корреспондент «Ъ-СПб», инициативу перед парламентом представил руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он перечислил предложения однопартийцев, которые решением парламентского большинства (его в ЗакСе составляет фракция «Единая Россия» — «Ъ-СПб») не были включены в повестку дня. «Мы считаем, что в Законодательном собрании вопросы, по которым есть разные позиции, должны обсуждаться публично. Чтобы избиратели видели позицию каждой фракции»,— обозначил господин Шишлов.

Инициатива вызвала активные споры в парламенте. Коммунист Алексей Зинчук интересовался, не приведет ли это к тому, что «Яблоко», минуя профильные комитеты и комиссии, будет вносить 10-15 вопросов, которые заведомо не будут приняты. «Не приведет ли это к чистому популизму, выступлению с трибун, а не к реальной работе? <...> Получится, заседание превратится в работу профильных комиссий»,— заявил господин Зинчук. Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Михаил Амосов, выступая с трибуны, пояснил, что «защита от злоупотребления» уже прописана в регламенте — фракция может внести на заседание только один вопрос, который должен быть рассмотрен.

Более эмоционально высказался депутат единоросс Константин Чебыкин. «Откуда вы получаете свои технические задания, чтобы подрывать это все?»,— громко спросил он. Что подразумевается под «все» — он не объяснил. «Наши избиратели дают нам, как вы выразились "технические задания"»,— ответил Александр Шишлов.

Обсудили депутаты и вопрос «демократии». Господин Шишлов настаивал, что избиратели имеют право, чтобы в ЗакСе их позиция звучала публично. «Речь идет о том, что предложение нельзя запретить обсуждать, а дальше уже воля парламента — принять или не принять. <...> Это уважение друг к другу»,— настаивал другой депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

«Повестку должно формировать не только большинство, но и меньшинство. <...> Это тоже очень важно, чтобы голос меньшинства звучал»,— прокомментировал Михаил Амосов. Он подчеркнул, что СРЗП поддержит инициативу, а также попросил «Единую Россию» «не уклоняться от голосования и занять честную позицию». Впрочем, единороссы к просьбе коллеги не прислушались.

Парламентское большинство голосование проигнорировало. При этом «за» выступили 14 депутатов, против — трое.

В прошлом парламентском году петербургское Заксобрание отказался рассматривать предложения яблочников о минимальном сроке подготовки для военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий .

Надежда Ярмула

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