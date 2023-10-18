Демонстрация нацистского приветствия обернулась для швейцарца арестом в Петербурге

Гражданин Швейцарии Сильван Штадельманн во время пребывания в отеле «Пассаж» в Санкт-Петербурге позволил себе продемонстрировать нацистское приветствие. За это суд его арестовал.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, к административной ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ иностранца привлек Дзержинский районный суд. Уточняют, что постоялец нанес на стену номера отеля изображение, которое было схоже с нацистской символикой, напоминало молнии «SS». Помимо этого, мужчина повторял нацистской приветствие, сопровождая соответствующей фразой.

Во время заседания суда гражданин Швейцарии указал, что в номере нанес свои инициалы. Комментируя поведение у стойки администрации, правонарушитель заявил, что не предполагал, что его жест приведет к последствиям. Мужчину арестовали на три дня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд оштрафовал издание Event-live.ru на 40 тыс. рублей их-за отсутствия маркировки у иноагента — рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) (внесен в реестр иностранных агентов на территории России).

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