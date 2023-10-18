В Липецкой области вынесли приговор за покушение на сбыт 1,8 кг наркотиков

Становлянский районный суд Липецкой области признал 31-летнего уроженца Узбекистана виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Имя фигуранта не раскрывается.

Согласно материалам суда, в октябре 2022 года мужчина, находясь в сговоре с неизвестными сообщниками, приобрел в Московской области героин, фенадон и долофин общей массой 1,8 кг. Затем подсудимый с подельником отправился на Kia Rio в Воронежскую и Липецкую область, чтобы разместить там закладки с наркотиками. В Становлянском районе Липецкой области его задержали сотрудники полиции.

Ранее москвича приговорили к девяти годам колонии строго режима за покушение на сбыт 20 кг наркотиков в Белгородской области.

Егор Якимов

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