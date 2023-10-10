Москвичу вынесли приговор за покушение на сбыт 20 кг наркотиков на Белгородчине

Яковлевский райсуд Белгородской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима 24-летнего жителя Москвы, обвинявшегося в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц через Интернет (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Имя подозреваемого не раскрывается. По данным суда, речь идет о Никите Калмацуе-Панферове.

Суд установил, что 11 июня 2023 года молодой человек по заданию сообщника прибыл в Яковлевский городской округ, где в лесопосадке забрал из тайника партию синтетических наркотиков. Они предназначались для сбыта «бесконтактным способом». Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли из оборота более 20 кг наркотиков. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Олег Мухин

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