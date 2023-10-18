В 2024 году на поддержку участников СВО на Ставрополье направят 5,5 млрд рублей

Власти Ставрополья в проекте бюджета на 2024 год запланировали из 29,6 млрд руб., выделенных на социальную сферу, направить 5,5 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации властей, средства будут направлены на выплаты при ранениях и гибели участника СВО, на получение выплат при награждениях. Также комплекс мер подразумевает денежные выплаты в случае рождения ребенка в семье военного, компенсаций за детский сад, горячее питание и оплату обучения детей участников специальной военной операции.

Проект бюджета на будущий год утвержден правительством 16 октября и передан на рассмотрение в Думу края.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на финансирование мер поддержки участников СВО и членов их семей на Ставрополье было выделено 6 млрд руб.

Анастасия Назарова