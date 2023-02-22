На поддержку участников СВО и их семей власти Ставрополья направят 6 млрд рублей

На финансирование мер поддержки участников СВО и членов их семей в Ставропольском крае в 2023 году планируют выделить более 6 млрд руб. Для этих целей в регионе будет создан специальный фонд, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Мы должны всегда иметь резерв средств на исполнение обязательств, которые дали людям - и фонд будет работать только на эти цели. При этом он создается без административного аппарата, только за счет действующей структуры социального обслуживания граждан», — написал глава края.

Он также отметил, что меры поддержки будут распространяться на весь период текущего года, начиная с 1 января. Фонд начнет работу с 1 марта.

Ранее сообщалось, что на поддержку мобилизованных из Ставропольского края будет направлен 1 млрд руб. в 2023 году.

Анастасия Назарова