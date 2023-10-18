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Коммерсантъ FM
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В Бурятии возбуждено дело после попадания в реку отходов свинокомплекса

В Заиграевском районе Бурятии возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, дело возбуждено после попадания в реку отходов АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» (входит в холдинг «Сибагро»).

«Прокуратурой проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких отходов животноводства и их утечка в водоем»,— отмечается в сообщении.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заявлял о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина в адрес руководителя СКР по Бурятии возбудить уголовное дело по фактам утечки отходов. Со ссылкой на региональные СМИ и соцсети, СКР сообщал, что отходы свинокомплекса попали в реку Уда еще 12 октября. При этом «работники организации пытались скрыть факт загрязнения». Река Уда впадает в реку Селенга, являющуюся притоком Байкала. Эти реки также являются источником питьевой воды для населения.

Влад Никифоров, Иркутск

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