Структура Ростеха поставит в Смольный оборудование за 1,8 млрд рублей

Подведомственный комитету по информатизации и связи СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» подвел итоги конкурса на поставку оборудования для распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов города.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт по итогам тендера будет заключен с единственным участником — ООО «Национальные технологии», который осуществит поставку в Смольный серверов, коммутаторов и систем хранения за 1,8 млрд рублей. Сделать это подрядчику необходимо будет до конца ноября этого года.

ООО «Национальные технологии» было зарегистрировано в 2017 году. Компания является дочерней структурой АО «Концерн Автоматика» и ООО «Центр хранения данных», входящим, соответственно, в госкорпорацию «Ростех» и ПАО «Ростелеком». За 2022 год ООО отчиталось о выручке в размере 4,5 млрд рублей при чистой прибыли 13,2 млн руб. В прошлом компания уже поставляла подобное оборудование для нужд МВД РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно техзаданию, поставщику нужно будет, в частности, поставить СПб ИАЦ серверы двух типов: 14 единиц оборудования с SSD-накопителями и 52 с видеокартами NVIDIA Tesla. Также потребуется 123 устройства автоматической обработки данных, три системы хранения ним и 57 коммутаторов пяти типов.

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