СПб ИАЦ закупит серверы и коммуникаторы на 1,9 млрд рублей

ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (СПб ИАЦ) начал поиск подрядчика на поставку оборудования для распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов города. Максимальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей.

По техзаданию, опубликованном на сайте госзакупок, поставщику нужно поставить СПб ИАЦ серверы двух типов: 14 единиц оборудования с SSD-накопителями и 52 с видеокартами NVIDIA Tesla.

Также требуется 123 устройства автоматической обработки данных, три системы хранения ним и 57 коммутаторов пяти типов.

Поставить оборудование необходимо до 27 ноября 2023 года. Заявки принимаются до 10 октября. Итоги подведут 11 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Комздрав Петребурга нашел поставщика на импортные «скорые» за 643 млн рублей.

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