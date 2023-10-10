В Краснодаре планируют увеличить налог на имущество для бизнеса

Гордума Краснодара рассматривает вопрос о двукратном повышении налога на имущество физических лиц, используемое в коммерческих целях,— с 1% от кадастровой стоимости до 2%. Против увеличения ставки выступил депутат Александр Сафронов, его поддержали в Краснодарском краевом отделении «Опоры России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект об увеличении ставки разработал департамент финансов администрации Краснодара. В конце сентября он поступил на рассмотрение депутатов. Александр Сафронов, ознакомившись с документом, высказался против внесения изменений.

«Разумеется, владельцы недвижимости после повышения налога поднимут ставки аренды. Рост стоимости аренды приведет к росту стоимости уже товаров в магазинах. Т. е. в конечном итоге, заплатим за все мы — обычные граждане»,— отметил господин Сафронов.

Его доводы поддержали предприниматели, входящие в ассоциацию «Опора России», отметив, что рост налоговых ставок приведет к снижению привлекательности Краснодара для бизнеса. 9 октября прошли депутатские слушания по проекту, на которых Александр Сафронов выразил позицию предпринимателей.

По итогам заседания было решено увеличить налоговую ставку. Но рост удалось смягчить до 1,27%. Окончательное решение по вопросу будет принято на заседании гордумы.

Татьяна Ручкина

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