За создание зоополиции в России выступили более 70% граждан

Депутаты Государственной думы РФ дорабатывают проект закона об учреждении в стране зоополиции — органа, который осуществлял бы контроль соблюдения закона касаемо животных. Эту инициативу поддерживают 74% граждан России, передает пресс-служба сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

При этом почти 40% россиян в большей степени уверены в необходимости такого правоохранительного органа, а 35% опрошенных скорее выступают за его работу. В то же время нашлись и противники, 26% граждан считают, что зоополиция в России не нужна. В качестве аргумента указывали на наличие действующего законодательства, которого в стране вполне достаточно.

Ранее «Ъ» сообщал, что в федеральный парламент внесут проект закона, по которому предлагается ввести уголовное наказание за проведение в России следственных действий иностранцами.

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