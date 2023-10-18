Новым прокурором Красноселькупского района ЯНАО назначен Олег Ишимов

Прокуратуру Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возглавил младший советник юстиции Олег Ишимов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Олегу Ишимову 34 года, в органах прокуратуры он служит с 2013 года. С 19 апреля он занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ямала. До переезда в ЯНАО он работал в ведомстве в Челябинской области.

Напомним, в июле новым прокурором Приуральского района ЯНАО назначили Андрея Колочева.

Полина Хабарова

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