Розничные продажи в США в сентябре выросли выше прогнозов

Министерство торговли США вчера, 17 октября, опубликовало данные о розничных продажах по итогам сентября. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 0,7%, существенно превысив прогнозы аналитиков, ожидавших роста лишь на 0,3%.

С учетом сентября розничные продажи в США растут уже шестой месяц подряд. По мнению экспертов Oxford Economics, это может оказать влияние на решение ФРС по учетной ставке — более высокий, чем ожидалось, рост продаж может поддерживать инфляцию, что даст ФРС дополнительный стимул для нового повышения ставки для снижения инфляции. «Экономика входит в четвертый квартал с более высокой динамикой, чем мы ожидали ранее,— отмечает экономист Oxford Economics Майкл Пирс.— Такая динамика означает, что ФРС может снова пойти на повышение ставки».

Такие предположения подкрепляются словами главы ФРС Джерома Пауэлла, который еще в сентябре сказал: «Мы не стремимся к сокращению потребительских расходов — это же хорошо, когда экономика растет. Но если экономика движется более высокими темпами, чем ожидалось, это просто означает, что в монетарной политике надо делать чуть больше, чтобы вернуться к 2% (целевому показателю ФРС по годовой инфляции в текущем году.— ''Ъ'')».

Подробнее об оценке экономики США регулятором — в материале «Ъ» «ФРС отложила ставку».

Евгений Хвостик