ВВП Китая вырос в третьем квартале на 4,9%

Китайский ВВП по сравнению с третьим кварталом 2022 года вырос на 4,9%, следует из отчета Национального бюро статистики КНР. Экономика Китая в третьем квартале росла быстрее, чем ожидали аналитики. Медианный прогноз опрошенных Refinitiv экспертов составлял 4,6%.

Рост экономики КНР заметно ускорился по сравнению со вторым кварталом. За период с июля по сентябрь ВВП Китая вырос на 1,3%, в то время как оценка квартального прироста за апрель—июнь была снижена до 0,5%. По итогам девяти месяцев 2023 года ВВП страны достиг 91,3 трлн юаней ($12,7 трлн), что на 5,2% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Несмотря на заметное ускорение роста ВВП, проблемы в китайской экономике остаются. Сектор недвижимости — один из ключевых для экономики КНР — по-прежнему переживает затяжной кризис. Так, инвестиции государства в недвижимость по итогам квартала упали на 9,1% в годовом исчислении, а общая площадь проданной за этот период коммерческой недвижимости сократилась на 7,5%.

Рост экономики обеспечивают в первую очередь серьезные государственные вложения в инфраструктурные проекты и социальные объекты, на что подконтрольные правительству банки выделяют местным властям все больше и больше кредитов. За первые восемь месяцев объем заимствованных местными властями вырос по сравнению с прошлым годом на 4,2%, а по сравнению с 2019 годом — на 59%.

Об ожиданиях замедления глобальной экономики из-за более низких темпов роста Китая — в материале «Ъ» «Медленно и неровно».

Кирилл Сарханянц