В Екатеринбурге на стройке ледовой арены УГМК произошел пожар

На территории строящейся ледовой УГМК-арены в центре Екатеринбурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 100 кв. м, он локализован.

Сообщение о возгорании на улице Степана Разина, 15, поступило в МЧС в 10:28 мск. Пожарные установили, что на пятом техническом этаже горит утеплитель. На месте работают 35 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники.

Напомним, 17 августа на строящемся спортивном объекте УГМК также произошел пожар. Тогда на площади 10 кв. м горели утеплитель и лакокрасочные материалы.

Стоимость объекта составляет 23 млрд руб. Вместимость будущего спортивного комплекса составит 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Кроме хоккея в комплексе будут развиваться еще 11 спортивных дисциплин.

Полина Хабарова, Екатеринбург