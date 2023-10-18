Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге на стройке ледовой арены УГМК произошел пожар

На территории строящейся ледовой УГМК-арены в центре Екатеринбурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 100 кв. м, он локализован.

Сообщение о возгорании на улице Степана Разина, 15, поступило в МЧС в 10:28 мск. Пожарные установили, что на пятом техническом этаже горит утеплитель. На месте работают 35 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники.

Напомним, 17 августа на строящемся спортивном объекте УГМК также произошел пожар. Тогда на площади 10 кв. м горели утеплитель и лакокрасочные материалы.

Стоимость объекта составляет 23 млрд руб. Вместимость будущего спортивного комплекса составит 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Кроме хоккея в комплексе будут развиваться еще 11 спортивных дисциплин.

Полина Хабарова, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...