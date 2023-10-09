Волейболисты новосибирского «Локомотива» взяли «бронзу» Кубка столетия
Новосибирский «Локомотив» занял третье место в волейбольном Кубке столетия. Турнир, посвященный вековому юбилею российского волейбола, завершился в Калининграде 8 октября.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В Калининграде прошли матчи с участием четырех лучших команд турнира, отобранных по итогам игр в группах. В полуфинале «Локомотив» уступил клубу «Зенит-Казань» со счетом 0:3 (20:25, 20:25, 19:25). В матче за третье место сибиряки оказались сильнее другого «Зенита» — санкт-петербургского. «Локомотив» выиграл со счетом 3:0 (25:22, 25:18, 25:20). Cамым результативным игроком этой встречи стал диагональный Илья Казаченков, набравший 15 очков. Связующий «Локомотива» Константин Абаев был признан лучшим игроком турнира.
Победителем же Кубка столетия стало московское «Динамо», обыгравшее в решающем матче «Зенит-Казань» 3:2.