Саратовская область готовится к возобновлению речных пассажирских перевозок

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил на рабочем совещании готовность муниципалитетов к возобновлению междугороднего речного пассажирского сообщения, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

«Ожидается, что водный транспорт будет курсировать между Саратовом, Балаковом, Марксом, Вольском, Хвалынском, Воскресенским и Красноармейским районами», — говорится в релизе. В конце августа о возрождении речных перевозок заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Политик говорил в том числе и о межрегиональном сообщении.

Господин Бусаргин поручил руководителям районов привести в порядок причальные сооружения — восстановить пристань или организовать дебаркадер. Область берет на себя русловую съемку и углубительные работы. Выпускать на маршруты, как и ранее, планируют «Валдаи» на 45 мест. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с главами районов сформирует программу, в которой пропишут необходимые работы, их стоимость, сроки реализации и ответственных лиц.

Дарья Васенина

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