Под Воронежем законсервировали построенный в 1777 году храм

В Воронежской области в селе Тихвинка Грибановского района провели консервацию Тихвинской церкви, построенной в 1777 году. Подрядчиком выступило федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов ОКН.

В храме разобрали завалы от обрушенных конструкций, провели очистку и восстановление кирпичной кладки, укрепили несущие конструкции здания, сделали гидроизоляцию и конструкции кровли, законсервировали живопись внутри здания.

Храм представляет собой образец архитектуры зданий, сохранивших в себе черты стиля барокко — как в построении объемов, так и в декоре фасадов. Церковь закрыли для богослужений в конце 1930-х годов. Ее помещения использовались как склад химикатов. На охрану как памятник храм поставили в 1994 году.

Консервация прошла в рамках масштабного проекта Министерства культуры РФ по сохранению культурных памятников в 13 российских регионах. Всего на проект было выделено 576 млн руб. В перечень объектов культурного наследия вошли 56 памятников, из них четыре храма из Воронежской области. Помимо Тихвинской церкви, в перечень вошли церковь Иоанна Богослова (Нижнедевицкий район), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Бобровский район), церковь Рождества Христова (Семилукский район).

По данным Kartoteka.ru, ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Уставный капитал — 3 млн руб. Выручка предприятия в 2022 году составила 2,3 млрд руб. при чистой прибыли в 23,3 млн руб. Исполняющий обязанности директора — Олег Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Воронежской области планируют законсервировать два храма, являющихся памятниками культуры. Речь шла о Церкви святого Тихвина 1883 года постройки в Павловском районе и церкви Воздвижения Креста 1774 года в Новохоперске.

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Егор Якимов

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