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В 2023 году в Воронежской области законсервируют два исторических храма

В 2023 году в Воронежской области пройдет консервация двух храмов, являющихся объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения, рассказали в профильном управлении региона. Церковь св. Тихвина 1883 года постройки в Павловском районе и церковь Воздвижения Креста 1774 года в Новохоперске будут законсервированы за счет средств федерального бюджета в рамках проекта Минкульта по сохранению аварийных ОКН.

Проект стартовал в 2022 году. В его рамках в регионе уже проводятся работы в четырех церквях-памятниках в Нижнедевицком, Бобровском, Семилукском и Грибановском районах. «Работы по консервации включают в себя разбор завалов от обрушенных конструкций, очистку и инъектирование кирпичной кладки, укрепление несущих конструкций зданий, устройство гидроизоляции, устройство конструкций кровли, молниезащиты, консервация живописи»,— пояснили в региональном управлении по охране ОКН. Это должно предотвратить разрушение ОКН до дальнейших работ по реставрации.

Мария Старикова

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