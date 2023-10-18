Туристический потенциал Петербурга продвинут на Ближнем Востоке

В Объединенных Арабских Эмиратах состоятся выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», на которых представят туристический потенциал города, сообщил в вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Чиновник указал, что мероприятия пройдут 30 и 31 октября. Пиотровский отметил, что для Северной столицы Ближний Восток входит в перспективные направления для продвижения среди туристов за рубежом. Жители ОАЭ прилетают в Петербург и посещают классические экскурсии в центре города.

Вице-губернатор подчеркнул, что в конце октября также запускаются самолеты из Абу-Даби в Пулково. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Напомним, что граждане Эмиратов будет прилететь в Россию на короткий срок по безвизовому режиму.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга будут напрямую летать самолеты на Пхукет и Кубу в рамках туристических программ компании Pegas Touristik.

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